Ancora un incendio in Abruzzo. Da questa notte i vigili del fuoco del distaccamento di Casoli e del distaccamento volontari di Gissi, a cui si sono uniti questa mattina i colleghi del distaccamento di Ortona, sono al lavoro nel Bosco di San Paquale ad Atessa, nella zona compresa tra Selvuccia e la circonvallazione di Campo Boario, dove si è sviluppato un esteso incendio.

Le fiamme hanno già divorato diversi ettari di vegetazione. Vista la notevole estensione dell'incendio da questa mattina sono arrivati anche due canadair per supportare le operazioni di spegnimento dei roghi.

Il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, questa mattina ha richiesto l'intervento della Protezione Civile Nazionale per spegnere l'incendio. In via precauzionale è stato chiuso al traffico anche un tratto della circonvallazione. Presenti sul posto al momento diverse squadre di volontari, tra i quali i componenti della protezione civile di Vasto, Arcobaleno di San Salvo e Madonna dell'Assunta di Casalbordino.

Quello di Atessa non è l'unico incendio della notte in un Abruzzo nelle ultime settimane martoriato dai roghi. Infatti ieri sera un altro esteso incendio è divampato nell'area protetta della Riserva Dannunziana di Pescara. Vigili del fuoco e protezione hanno lavorato a lungo per circoscrivere i roghi ed evitare che le fiamme possano estendersi a tutta la pineta pescarese.