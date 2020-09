Chiude con due concerti di musica dal vivo il cartellone degli eventi estivi di Bellestate a Fossacesia.

Si partirà sabato 9 settembre alle ore 21.30, quando in piazza Fantini si esibiranno i “Simple Diamonds”, un gruppo composto da giovani talenti, che durante questa estate hanno conquistato il favore del pubblico, in varie piazze e locali, grazie alle notevoli doti musicali.

Si proseguirà poi domenica 10 settembre alle ore 21, sempre in piazza Fantini, dove saranno di scena il “Fossacesia Rock Festival” ed “Un concerto per Simone”, due appuntamenti in cui si esibiranno i gruppi musicali degli Evenue, degli Effemme e dei Marasma, gruppi ormai conosciuti, apprezzati e consolidati e che da anni riescono a far ballare e cantare il numeroso pubblico che li segue.