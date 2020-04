Come annunciato qualche giorno fa dal sindaco di Atessa Giulio Borrelli e dal presidente della Sasi Gianfranco Basterebbe, da giovedì prossimo 27 luglio, sarà in funzione ad Atessa uno sportello Sasi al servizio degli utenti di tutto il territorio.

A trarne vantaggio saranno non solo i residenti ma anche quelli delle località interne che potranno così risparmiare tempo ed energie. Non dovranno arrivare, come hanno dovuto fare finora, agli uffici Sasi di Lanciano per chiedere informazioni, ma usufruiranno dello sportello che sarà ubicato nei locali del palazzo comunale e sarà aperto al pubblico un giorno a settimana.

“Migliorare il servizio e il rapporto con gli utenti è uno dei principali obiettivi della Sasi come ho più volte ribadito. - dichiara il presidente Basterebbe - E in linea con questo impegno ci siamo attivati, grazie alla collaborazione con il Comune di Atessa che ha messo a disposizione i locali, per l'apertura di uno sportello. Si offre così l'opportunità ai cittadini di Atessa e dei centri limitrofi, di chiedere chiarimenti e delucidazioni. - spiega - Sarà in funzione da giovedì prossimo, per ora l'orario stabilito va dalle 9 alle 12.30, ma non è escluso che, valutate le esigenze, potrà essere anche rivisto e adeguato alle richieste degli utenti. L'obiettivo è quello di facilitare e favorire il rapporto tra i cittadini e la Sasi e questo servizio va in quella direzione. Chiarire un dubbio, chiedere una informazione in più diventa fondamentale per evitare equivoci e polemiche, sono quindi soddisfatto per questa ulteriore possibilità che riusciamo a dare”.