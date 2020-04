Multa e sequestro della merce per un venditore abusivo di pesce beccato questa mattina dagli uomini dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto supportati dai carabinieri della stazione di Torino di Sangro. "Il prodotto ittico - spiega il comandate del Circomare Cosimo Rotolo - è stato sequestrato ed avviato alla distruzione presso il mattatoio comunale di Vasto in quanto non idoneo al consumo umano".

Il comandante della Guardia Costiera esorta "chiunque veda situazioni di illecito a segnalarle alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto", ricordando "ai cittadini che "sia la vendita che l’acquisto di prodotto ittico sul demanio marittimo in forma itinerante costituisce un illecito amministrativo e pertanto è passibile di una sanzione pecuniaria. Si ricorda, inoltre, che il prodotto ittico conservato senza rispettare la c.d. catena del freddo, può costituire pericolo per la salute di chi lo consuma".