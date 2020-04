Si terrà dopodomani, domenica 23 luglio, la terza edizione di Bikers on the road, motoraduno con partenza da piazza Roma a Paglieta, direzione Tornareccio, attraversando i suggestivi comuni dell'entroterra del Chietino.

Il ritrovo è alle ore 9 a Paglieta per partire insieme alla volta di Atessa, Perano, Altino e Roccascalegna dove ci si fermerà per un piccolo break. Dopo la sosta, si ripartirà direzione Tornareccio passando per Torricella Peligna, Montenerodomo, Civitaluparella, Fallo e Colledimezzo.

La mattinata terminerà con il pranzo a Tornareccio con prodotti tipici e allietato da musica e spettacoli.