Dopo 23 anni tornerà in superficie il Cristo degli Abissi, la famosa scultura dell’artista Vito Pancella inabissata il 7 agosto 1994 dall’associazione Subacquea Orsa Minore di Lanciano (QUI l’articolo per conoscere l’associazione) sui fondali di Rocca San Giovanni.

L’Orsa Minore Sub, in questi anni, si è sempre occupata della manutenzione, della pulizia e della sorveglianza della statua, che ora necessita di manutenzione straordinaria e per questo sarà riportata in superficie ed in seguito, dopo la pulizia, esposta presso la sede del Comune di Rocca San Giovanni dal 29 luglio al 5 agosto.

L’emersione della statua è prevista per sabato 22 luglio alle ore 15 ovviamente a cura dei sommozzatori dell’associazione.

Il prossimo sabato 5 agosto, alle ore 20, come da tradizione annuale, ci sarà una santa messa e una suggestiva fiaccolata in mare organizzata dalla stessa associazione in località “Il porticciolo” nella frazione di Vallevò a Rocca San Giovanni. Quest’anno la statua sarà portata in processione e nuovamente inabissata sul basamento di cemento a 6 metri di profondità dagli esperti subacquei dell’Orsa Minore Sub di Lanciano.