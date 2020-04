Dopo le voci che si rincorrevano negli ultimi mesi, ora è ufficiale, il colosso svizzero del cioccolato Barry Callebaut ha firmato un accordo per rilevare D'Orsogna Dolciaria, società abruzzese specializzata in prodotti per l'industria alimentare, con l'obiettivo di potenziare le proprie attività in Europa nel settore delle 'Specialità e Decorazioni'.

D'Orsogna Dolciaria, azienda a carattere familiare fondata nel 1957 da Mario D'Orsogna e dalla moglie Lucia a San Vito Chietino, è fornitore delle maggiori multinazionali alimentari nella produzione di semilavorati per l'industria dolciaria. Nel 2016 il gruppo, che opera con tre stabilimenti in Italia, India e Canada e impiega circa 300 dipendenti, ha venduto 12 mila tonnellate di prodotti, con un fatturato pari a circa 52 milioni di euro.

"D'Orsogna manterrà il suo marchio e la sua presenza in Abruzzo. Sono orgoglioso di portare nuove risorse nella regione in cui sono nato e dove la mia azienda è cresciuta", ha dichiarato l’amministratore delegato Valerio D'Orsogna. Non sono stati resi noti i termini della transazione.