E’ rimasto ustionato alle gambe a seguito di un banale lavoro di ritinteggiatura delle strisce pedonali un operaio, all’altezza del bivio che conduce a Selva di Altino in via Nazionale.

Gli operai erano al lavoro per ridisegnare le strisce pedonali con la macchinetta traccialinee quando, in corrispondenza del bivio che conduce a Selva di Altino, attorno alle 10.30 di questa mattina, una signora alla guida, non rispettando lo stop, ha urtato l’operaio con la macchinetta buttandolo a terra.

L'uomo si è subito rialzato non essendo ferito ma la macchinetta era rimasta incastrata sotto il paraurti, così un collega ha provato a tirarla via ma a quel punto ha preso fuoco, a causa della fuoriuscita di vernice e olii, ustionando l'operaio gravemente alle gambe.

Il fuoco non si è spento subito, anzi, le fiamme sono rimaste lì per circa mezz'ora sprigionando una nube nera e maleodorante. Sono così intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, un’ambulanza ed un’eliambulanza con cui l’operaio è stato trasportato nell’ospedale di Chieti.