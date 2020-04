Dopo il grande successo dell’edizione di febbraio scorso, torna ABRUZZODAI, il format musicale che sposa la solidarietà. L’evento, che si terrà il 9 agosto dalle ore 18 alle 24 allo Stadio Comunale di Montemarcone di Atessa, vuole replicare il traguardo di febbraio scorso quando all’Auditorium Italia di Atessa cento musicisti provenienti da tutta Italia tennero un memorabile concerto di solidarietà. Allora fu di 8 mila euro la cifra raccolta e subito donata al comune di Montereale per l’emergenza terremoto.

“Abbiamo deciso – spiega Enrico Bevilacqua, noto musicista abruzzese nonché ideatore dell’iniziativa e fondatore dell’associazione socio-culturale ABRUZZODAI – di organizzare la versione estiva di ABRUZZODAI, concerto in beneficenza dedicato ai paesi abruzzesi che hanno avuto disastri dovuti a calamità naturali. La line up questa volta raddoppia con oltre duecento musicisti che parteciperanno tutti a titolo completamente gratuito e solo per la causa benefica”.

Dirotta su Cuba, Pietra Montecorvino, Nicola Oliva e Claudia D’Ulisse, La Differenza, Antonella Bucci e Mauro Mengali, Michele di Toro, Anemamè, Lorenzo Tucci e moltissimi altri oltre a 5 dj set; insomma la musica toccherà tutti i generi, dal pop al jazz passando per il funk, il reggae, il rock, l’havi e la musica tradizionale abruzzese.

Saranno presenti anche molte scuole di musica del Sangro con giovani allievi che si esibiranno durante la serata. L’incasso della serata questa volta sarà devoluto ai comuni di Montorio al Vomano per la provincia di Teramo, Capitignano per la provincia dell’Aquila e Farindola per la provincia di Pescara. Il contributo minimo per poter assistere al concerto è di 10 euro mentre i bambini sotto i 14 anni potranno entrare gratuitamente. Chiunque voglia contribuire comunque alla causa può farlo devolvendo sul c/c IT35U 0538 7776 00000002557442 intestato all’associazione ABRUZZODAI.

“Così come nella scorsa edizione – dice Bevilacqua - sarà tutto documentato e monitorato pubblicamente, sempre nel rispetto della privacy di chi dona. Porterò di persona, insieme ai membri dell’associazione e ai rappresentanti del Comune di Atessa, che patrocina l’evento, la cifra raccolta”.