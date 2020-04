Sono stati una novantina i ciclomaster che hanno dato vita al Trofeo Città di San Vito Chietino per l'assegnazione dei titoli regionali strada sotto l'egida Uisp Lega Ciclismo Abruzzo&Molise. Per il secondo anno di fila, attiva e dinamica l’organizzazione messa in campo dal sodalizio Ciclopazzi presieduto da Ermanno D’Alessandro in sinergia con l’amministrazione comunale di San Vito Chietino rappresentata dal sindaco Emiliano Bozzelli.

Nella fascia riservata ai master dai 19 ai 49 anni a coronamento di un tentativo di fuga composto da cinque elementi, si è imposto Davide D'Angelo (Team Go Fast – 1°Master 2) che si è messo dietro i compagni di fuga Antonello Tirabassi (Naturabruzzo-Bikepro), Manuel Fedele (Team Go Fast – 1°Master 1), Damiano Trivarelli (Team Levante), Alfonso D'Errico (Team Levante Premium Cycling – 1°Master 3) e Marco Iarlori (Non Solo Ciclismo – 1°Elite Sport), in ottima evidenza anche Moreno Calcinari (Petritoli Bike – 1°Master 4).

La fascia per gli over 50 e i rappresentanti della seconda serie ha fatto registrare il successo di Marco Bonaldi (Naturabruzzo-Bikepro – 1°Master 5) davanti a Giovanni Cardillo (Bike Team San Severo) e Angelo Giornetta (Biciclope Apricena), in gran spolvero anche Andrea Tudico (GS Moscufo – 1°Elite Sport seconda serie), Ascenzo Bonari (Ade Srl – 1°Master 1 seconda serie), Massimo Gaspari (Naturabruzzo Bikepro – 1°Master 2 seconda serie), Alessandro Masciulli (Naturabruzzo Bikepro – 1°Master 3 seconda serie), Morgan Ciprietti (Team Go Fast – 1°Master 4 seconda serie), Antonio Castorani (GS Moscufo – 1°Master 5 seconda serie), Marco Gialloreto (Team Go Fast – 1°Master 6), Cesare Antoniazzi (GS Moscufo – 1°Master 6 seconda serie), Giovanni Cardillo (Bike Team San Severo – 1°Master 7) e Michele Di Tullio (Angelini Cycling Team – 1°Master 8).

Questi i campioni regionali Uisp strada 2017: Marco Iarlori (Non Solo Ciclismo – élite sport), Andrea Tudico (GS Moscufo – élite sport seconda serie), Daniele Vulpiani (Naturabruzzo Bike Pro – master 1), Fabio Marino (Non Solo Ciclismo – master 1 seconda serie), Antonello Tirabassi (Naturabruzzo Bikepro – master 2), Massimo Gaspari (Naturabruzzo Bikepro – master 2 seconda serie), Pietro Di Panfilo (Team Go Fast – master 3), Alessandro Masciulli (Naturabruzzo Bikepro – master 3 seconda serie), Massimo Pezzotta (Ciclistica Valle del Trigno – master 4), Marco Melena (GS Moscufo - master 4 seconda serie), Marco Bonaldi (Naturabruzzo Bikepro – master 5), Antonio Castorani (GS Moscufo – master 5 seconda serie), Giuseppe Cinalli (Naturabruzzo Bikepro – master 6), Cesare Antoniazzi (GS Moscufo – master 6 seconda serie), Nicolino Salvatorelli (GS Moscufo – master 7), Roberto Massari (Ciclistica Valle Trigno – master 8).