Fossacesia si prepara a vivere un’altra settimana ricca di appuntamenti con il cartellone di Bellestate. Si parte questa sera, mercoledì 12 luglio, alle ore 21, dove al Parco dei Priori sarà presentato, nell’ambito della rassegna Spazio Libri curata da Marzio Maria Cimini, il libro “Le nudità dell’anima” di Filomena Piccirilli.

Domani, giovedì 13 luglio, sempre al Parco dei Priori, alle 21.30 torna l’appuntamento con Teatro al Parco, con lo spettacolo per ragazzi “Pulginella Mon Amour” di Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini.

Venerdì 14, a partire dalle ore 21 sarà invece la volta della discoteca ed animazione sotto le stelle con dj set con Raffaele Jair e La Vendetta dei dj che, sul Lungomare, faranno ballare fino a tarda notte a ritmo delle più belle musiche del momento.

Sempre venerdì 14, in piazza Fantini, però, alle ore 21.30, torna Maskere Festival con lo spettacolo teatrale “Il Malato Immaginario”, da Moliere. Infine sabato 15 e domenica 16 luglio Fossacesia Marina si vestirà a festa per i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, con i tradizionali fuochi d’artificio sull’acqua.