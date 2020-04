Si sono dati appuntamento a Torricella Peligna i prossimi 22 e 23 luglio gli Alpini d’Abruzzo per il raduno regionale. Il borgo sarà invaso da migliaia di Penne Nere che arriveranno da tutto l'Abruzzo. L'adunata cade nel 70esimo anniversario della fondazione del Gruppo Alpini di Torricella Peligna, che organizza l'evento, e nel mezzo secolo dall'inaugurazione, a Torricella, del monumento all'Alpino d'Abruzzo, su cui sabato 22 luglio, quando è previsto l'arrivo del vessillo Ana Sezione Abruzzi, sarà depositata una corona d’alloro.

Nel programma anche la presentazione del libro “Torricella Peligna e i suoi Alpini”, a cura dello storico Mario Salvitti e la premiazione degli studenti vincitori del concorso “Gli Alpini, la storia e il territorio”. La sfilata degli Alpini è per il 23 luglio: saranno attraversate via Brigata Maiella, via Peligna e corso Umberto I. Nei due giorni, inoltre, sono previste l'esibizione del Coro degli Alpini e serate musicali e intrattenimento.