C’è anche Fossacesia tra i partecipanti di un progetto europeo per la valorizzazione del turismo sostenibile e del cicloturismo. E’ stato infatti ufficialmente presentato dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio il progetto Think Green a valere sul programma ITALIA_CROAZIA CBC PROGRAMME – ASSE PRIORITARIO 3, che si pone come obiettivo generale la conservazione, la protezione, la promozione e lo sviluppo del patrimonio culturale e naturale.

Il progetto vede coinvolto un partenariato transfrontaliero, pubblico e privato, e vede impegnati, in prima linea in Abruzzo i comuni di Fossacesia e di Francavilla al Mare, che hanno accolto la sfida ambiziosa volta di promuovere un turismo sostenibile. L’iniziativa prevede, infatti, la creazione di itinerari turistici integrati attraverso la leva strategica del cicloturismo e vedrà interessate le regioni Abruzzo, Puglia, Emilia Romagna sul versante italiano, Spalato, la Dalmazia e la contea di Sibenik sul versante croato.

Ambiziosi gli obiettivi che vanno dalla creazione di un Osservatorio permanente alla definizione di una offerta turistica integrata, attraverso l’organizzazione di un sistema di servizi di assistenza, informazione, promozione e di supporto ai percorsi ciclopedonali. Accanto alle dotazioni strumentali, una parte delle attività sarà dedicata alla formazione e sensibilizzazione sui temi del turismo sostenibile al fine di promuovere a tutti i livelli un modello di accoglienza bike friendly.

"Il progetto vuole riposizionare a livello internazionale l’area adriatica come destinazione turistica unica e coerente - spiega Di Giuseppantonio - integrando gli investimenti ed i progetti già in essere a livello locale ed a livello europeo con il progetto Eurovelo (itinerario n.8 - costa italo-adriatica), includendo accanto alle città rappresentative luoghi sino ad oggi marginali nella promozione turistica". L' importo totale del progetto è di oltre 2 milioni di euro.