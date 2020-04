Clamoroso rinvenimento di droga operato dai Carabinieri della Compagnia di Ortona e in particolare della Stazione di San Vito Chietino.

L’operazione è stata possibile grazie alla meticolosità dei militari dell’Arma che, in questa stagione, sono particolarmente impegnati a pattugliare le strade e le aree prossime alle zone balneari per garantire sicurezza e tranquillità ai molti turisti e bagnanti.

Ed è proprio in questo contesto che alle 7.30 di questa mattina una pattuglia dei Carabinieri di San Vito Chietino, impegnata in un servizio perlustrativo nel tratto di lungomare di competenza, ha notato un furgone bianco parcheggiato nell’area di sosta attigua alla spiaggia. I militari si sono avvicinati al mezzo attirati da una delle ruote a terra, all’apparenza a causa di una foratura e dai primissimi accertamenti non risultava rubata ma intestato ad una persona residente nell’area romana.

Dopo qualche istante, i due carabinieri hanno iniziato ad avvertire un forte odore speziato, tipico della marijuana, richiedendo quindi, ausilio di altro personale e dell’unità cinofila antidroga che confermava il sospetto. A questo punto hanno quindi aperto il furgone, trovando una consistente quantità di balle avvolte in cellophane, che si rivelavano contenere marijuana, per un peso complessivo stimato di circa una tonnellata, stipate nel vano di carico.

Le prime ipotesi lasciano ragionevolmente ritenere che si trattasse di un carico in transito, abbandonato a causa di una avaria meccanica. E’ scattato, quindi, immediatamente il sequestro del furgone e della droga in esso contenuta, e le conseguenti indagini per risalire a coloro che la trasportavano.