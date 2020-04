Oggi, venerdì 7 luglio, dalle 13.30 alle 14.15 Sinistra Italiana Abruzzo sarà presente con una propria delegazione presso i cancelli dello stabilimento Sevel di Atessa. Parteciperanno il consigliere regionale Leandro Bracco, il segretario regionale Daniele Licheri, la segretaria provinciale Marisa D'Alfonso e una rappresentanza di tutta la provincia di Chieti.

"Oltre a dare la nostra solidarietà ai lavoratori e a condividere le giornate di mobilitazione convocata dalla Fiom, (QUI l'articolo) vogliamo porre l'attenzione sulla situazione di stress legata ai continui straordinari chiesti dall'azienda. - spiegano Licheri e Bracco - Lavoro straordinario a luglio (cinque giornate), ferie scaglionate (da giugno ad ottobre), recupero a data da destinarsi delle fermate tecniche e, per completare l’opera, straordinari a fine turno per chi lavora di notte. Una situazione inaccettabile. I lavoratori non sono una merce e per Sinistra Italiana il lavoro deve tornare a dare dignità alle persone non al contrario a toglierla. La nostra presenza, però, sarà sopratutto una messa a disposizione del partito e dei suoi rappresentanti istituzionali: - concludono - la politica deve tornare prima di tutto ad ascoltare i problemi dei lavoratori e le loro esigenze per tornare ad essere credibile e noi domani saremo qui per questo".