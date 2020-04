"Speriamo che questa sia l'ultima estate senza la rotatoria". Questo l'auspicio di Silvana Priori, sindaco di Torino di Sangro, nel ricevere la notizia che è stato redatto dall'Anas il progetto definitivo per la realizzazione della rotatoria sulla statale 16 al bivio con Le Morge. Un incrocio pericoloso, che in passato ha fatto registrare decine di incidenti, alcuni con esiti drammatici, e per cui da anni si chiede una messa in sicurezza.

"L'Anas ha raccolto le istanze di Comune e Provincia e lo scorso anno ci aveva inviato una scheda di progetto - spiega il sindaco Priori -. Noi l'abbiamo approvata a marzo 2016, la Provincia a maggio". E così la società che gestisce la rete stradale ha potuto dare l'incarico per l'elaborazione del progetto definitivo, arrivato proprio in questi giorni. Gli ultimi due passaggi necessari sono ora le procedure per la gara d'appalto e poi il tanto atteso inizio dei lavori.

"Ci vorrà sicuramente qualche mese ma i lavori verranno effettuati tutti su suolo pubblico, quindi non sono necessari espropri che avrebbero dilatato i tempi - spiega Silvana Priori - . Anche la situazione attuale dell'incrocio favorisce i lavori in tempi rapidi. Negli ultimi anni abbiamo più volte sollecitato l'Anas perchè siamo coinvinti che una rotatoria in quel punto faciliterà il flusso del traffico e aumenterà la sicurezza". Una rotatoria che "speriamo venga realizzata quanto prima" ma che sicuramente non avà la funzione di una bacchetta magica per far sparire gli incidenti. "Per quello serve avere sempre tanta attenzione alla guida", sottolinea Silvana Priori.