Si chiama “On the road” la rassegna cinematografica estiva del Ciakcity di Rocca San Giovanni che, per tutto il mese di luglio, promette di portare in viaggio gli spettatori con alcuni dei migliori film della stagione.

L’appuntamento è per tutti i lunedì, fino al 31 luglio e si parte stasera con “Insospettabili sospetti” di Zach Braff, con Morgan Freeman e Michael Caine verso gli Stati Uniti. Il 10 luglio si sbarcherà in Francia con “Parigi può attendere” di Eleanor Coppola, con Diane Lane e Alec Baldwin. Il 17 luglio si fa tappa in Serbia con “On the Milky Road” di Emir Kusturica, con Monica Bellucci. Il 24 lugliosarà la volta di Israele con “Libere, Disobbedienti, Innamorate” di Maysaloun Hamoud. Il 31 luglio si concluderà il viaggio in Italia con “The Space Between” di Ruth Borgobello, con Flavio Parenti e Maeve Dermody.

Durante l’intervallo tra i due spettacoli, alle 18.30 e alle 21, sarà possibile gustare un aperitivo a buffet, sotto gli ombrelloni della terrazza del Polycenter.

L’abbonamento a 5 film, compreso di aperitivo è di 25 euro, il singolo biglietto con aperitivo ha il costo di 7,50 euro, mentre il biglietto singolo è di 4,50 euro.