Mentre molti di noi oggi erano e sono ancora al mare, quanti hanno invece scelto di trascorrere la propria domenica in montagna, hanno avuto una sorpresa.

Sulla Majelletta, come si vede nelle foto postate su Facebook dal Rifugio Bruno Pomilio, a 1930 metri sul livello del mare, intorno alle 14 del pomeriggio, un violento temporale con grandine ha coperto strade e auto di bianco creando uno stranissimo effetto neve in una, seppur non caldissima, assolata domenica estiva.