35 gli stand, 7 i birrifici e 3 i concerti. Sono questi i numeri della quinta edizione del Summer Beer e Street Food in programma a San Vito Chietino da domani, venerdì 30 giugno, fino a domenica 2 luglio.

“Abbiamo cercato di portare le eccellenze locali e nazionali in un festival che lo scorso anno ha portato in strada circa 30 mila persone. - commenta Emanuele Trasmondi, organizzatore in collaborazione con Casartigiani - Tre i concerti che accompagneranno le serate, con l’appuntamento più importante sabato 1 luglio, con la musica della Bandabardò”.

Il Summer Beer e Street Food è il primo appuntamento estivo della nuova amministrazione sanvitese guidata dal neo sindaco Emiliano Bozzelli, già al lavoro per il cartellone degli eventi.

“Siamo felici di essere stati scelti per questo evento - dice l’assessore al turismo Rosalinda Flamminio - e stiamo lavorando per una serie di eventi che coinvolgano la città non solo nel periodo estivo. Stiamo inoltre pensando ad alcuni eventi in luoghi simbolo, ma un po’ dimenticati - spiega - come l’area archeologica e la fonte storica di Sant’Apollinare per rivitalizzare ogni zona del nostro paese”.