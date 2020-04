Attività con finalità turistico ricreative, sociali, di ordine pubblico e protezione civile: queste le azioni che potranno svolgere gli operatori economici, gli enti e le associazioni che faranno richiesta per ottenere in comodato d’uso uno o più posti barca, ubicati presso il porto turistico di Marina del Sole di Fossacesia.

E’ stato infatti pubblicato nei giorni scorsi sul sito del Comune di Fossacesia www.fossacesia.gov l’Avviso Pubblico esplorativo per la ricerca di operatori economici, enti ed associazioni interessati ad ottenere in comodato d’uso, uno o più posti barca, fino ad un massimo di 10, in disponibilità del Comune di Fossacesia.

“L’obiettivo prioritario di questa iniziativa – dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - è quello di favorire la nascita di attività di promozione turistica, come ad esempio l’organizzazione di giri in barca sulla Costa dei Trabocchi o verso le Isole Tremiti, scuole di vela, attività di vigilanza e controllo delle spiagge ed anche di attività a carattere sociale. Una iniziativa del genere può dare un buon impulso al turismo e comunque anche all’occupazione”.

Gli interessati dovranno far pervenire le loro richieste, compilate preferibilmente sull’apposito modulo scaricabile sul sito istituzionale dell’ente, via pec all’indirizzo comune@pec.fossacesia.org entro il 16 agosto 2017. Possono partecipare all’avviso tutti gli operatori economici, enti e associazioni che non si trovino in condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, tutti coloro che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, e per i quali comunque non sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto secondo la normativa vigente.

Una volta ricevute le manifestazioni di interesse, le assegnazioni avverranno sulla base di progetti appositamente redatti, dai quali si dovrà evincere la congruità con le finalità di utilizzo previste dall’avviso e le precedenti esperienze maturate, e sulla base di criteri che saranno appositamente specificati nella lettera di invito che sarà trasmessa a seguito delle manifestazioni di interesse. Per info è possibile consultare il sito internet istituzionale www.fossacesia.gov oppure contattare il numero 0872/622235.