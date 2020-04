Tutto pronto per il “Custom Party” 2017 che si terrà il prossimo fine settimana nel cuore del centro storico di Casoli. L’undicesima edizione dell’ormai consolidato appuntamento con musica, intrattenimento, riders e gastronomia, organizzato dall’associazione Number Twelve e dall’Old School Diner, con il patrocinio del Comune di Casoli, si preannuncia già vincente: tanto rock’n’roll con ben nove band che si esibiranno il 30 giugno, 1 e 2 luglio sul palco più amato dagli appassionati della kustom kulture.

Venerdì 30 giugno vedrà come protagonisti musicali della serata Nick’s Airlines, trio nato con l’intento di far viaggiare e divertire il pubblico con qualcosa di nuovo sempre sotto il segno del vecchio e sano rock’n’roll. Nick Mantoan, front man del gruppo, è il pilota dell'aeromobile ma al posto della cloche ha una chitarra e dal microfono di bordo richiama ai comandi i copiloti Alessio Brizio al contrabbasso e Raffaello Allemanini alla batteria e insieme decollano con uno show coinvolgente e fuori dagli schemi. Sempre venerdì si esibiranno, prima dei Nick’s Airlines, Bluegrass Duet e The Tasta Boys.

Sabato 1 luglio, dagli Stati Uniti a Casoli per un concerto in esclusiva nazionale, Deke Dickerson, uno dei più grandi chitarristi, cantanti e compositori della scena rock and roll e rockabilly mondiale. Personaggio poliedrico, recensore inoltre della nota rivista Guitar Player, porterà sul palco del Custom il suo stile originale e coinvolgente che spazia dal country al rockabilly, dall’hillbilly al blues, dal western swing al rock’n’roll. Nella stessa serata si potrà assistere, in apertura, ai concerti di The Saloon Boys, Texas Toyboys e The Same Old Shoes.

Domenica 2 luglio sarà la volta dei Los Coguaros che con un’ondata di surf and rock and roll chiuderanno in bellezza l’evento ripercorrendo le sonorità di Link Wray, Dick Dale, dei Sonics e di Lee Dresser. In apertura domenica ci sarà il live di Jab Emily & the Wild Boys.

Tutte le serate saranno inoltre accompagnate da dj set con l’accurata selezione r’n’r di Dj Galeazzo, che è anche direttore artistico dell’evento.

Ma il Custom non è solo musica. Ci sarà un ampio spazio dedicato alle moto dove si riuniranno numerosi bikers provenienti da tutta Italia che si sono già riservati un posto in prima fila al festival. Il centro storico di Casoli sarà inoltre allestito con stand tematici dedicati allo strepitoso mondo anni Cinquanta all’interno dei quali ci si potrà tatuare, farsi un acconciatura o un make up vintage. Il tutto sarà accompagnato, come di consueto, da drink e food con la possibilità di degustare tantissime pietanze e fiumi di birra.

L’evento è a ingresso gratuito, gli stand apriranno i battenti alle ore 19 mentre i concerti inizieranno alle 21.