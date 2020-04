Presentato oggi la Bellestate 2017 di Fossacesia con oltre oltre 110 eventi fra cinema, teatro, concerti musicali, eventi per bambini, rassegne di libri, sagre, film e sport. Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l'assessore agli eventi, Maria Vittoria Tozzi, hanno così esordito: "Ci sarà sempre qualcosa da fare durante le sere d’estate a Fossacesia. Praticamente nei mesi di luglio ed agosto durante ogni sera ci sarà un evento, al mare, in piazza, a San Giovanni in Venere, a Villa Scorciosa. Gli eventi in programma sono tantissimi, divertenti, interessanti, alcuni delle vere e proprie novità".

Vincenzo Olivieri il 4 Agosto per Naturalmente a Fossacesia, il concerto conclusivo dell’Estate Musicale Frentana “il respiro che saliva dal mare” nello splendido scenario di San Giovanni in Venere, i concerti aperitivo dell’Associazione Sintonie, le serate in piazzetta a cura dell’Associazione Libera un libro, il tradizionale Festival dell’Armonia a cura dell’Associazione Itaca, il torneo di calcio-tennis a cura dell’Associazione Made in Fossacesia, Franco Morone in concerto, l’Opera in Piazza, Maskere Festival di commedia dell’arte, la Notte dei Pirati con Roby Santini, la Notte dell’Estate dei Trabocchi a cura del gruppo “Noi Costa dei Trabocchi”, Alexian Santino Spinelli in concerto, la grande Festa della Bandiera Blu: questi sono solo alcuni degli appuntamenti di Bellestate a Fossacesia.

Rispetto al 2016 l'amministrazione comunale ha inserito in "cartellone oltre 110 eventi, 20 in più rispetto alla scorsa edizione, 40 sono solo di concerti musicali che abbracciando vari generi, dal jazz, alla classica, al nazionalpopolare, al dj set, all’opera lirica, alla musica da camera, al blues, per non far mancare anche il rock, andranno ad animare la città, in tutti i suoi luoghi più rappresentativi, come il portale della Luna di San Giovanni in Venere, l’Abbazia stessa, il Parco dei Priori, il Lungomare e la piazza". Sempre in tema di musica novità assoluta sarà l’appuntamento con la Masterclass di Ottoni, un importantissimo evento a carattere nazionale ospitato per il primo anno al Parco dei Priori, dove musicisti provenienti da tutta Italia avranno l’opportunità di frequentare un corso di formazione sui fiati, organizzato dall’Associazione Musicale Frentana e diretto dal maestro Dino Tonelli.

All’insegna del puro divertimento saranno invece gli oltre 20 appuntamenti con il teatro comico per grandi e piccini che animeranno le piazze di Fossacesia ed il Parco dei Priori. Proseguirà infatti anche durante questa estate la rassegna Teatro al Parco, prevista all’interno del Sistema Culturale, diretto dal Teatro del Sangro di Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini. Sempre in tema di teatro, nella prima settimana di luglio si svolgerà la Masterclass sul teatro di maschere, diretta dal maestro Giuliano Bonanni e rivolta a tutti gli attori del centro-sud Italia che vogliono confrontarsi con questa importante tradizione teatrale in una location di straordinaria bellezza, qual è il Parco dei Priori. Sempre al Parco dei Priori si svolgerà la rassegna Spazio Libri a cura di Marzio Maria Cimini, con ben 10 libri da presentare accompagnati da degustazioni di olio e vino offerte dalle aziende presenti all’interno della Vetrina del Gusto. Importante anche il repertorio dei film che saranno proiettati in piazza durante la rassegna Cinema in piazza, con film di Checco Zalone, della Disney, Frida Koelo, Paolo Genovese e tanti altri ancora.

E poi ancora, il 29 Luglio La Notte dei Pirati organizzata da intraprendenti ragazzi che animeranno il Lungomare di Fossacesia, con musica e mercatini, “Il respiro che saliva dal mare”, il gran concerto a cura della'associazione "Amici della Musica" per l'Estate Musicale Frentana che si svolgerà nello splendido scenario dell’Abbazia di San Giovanni in Venere venerdì 11 agosto. Dal 3 all’8 Agosto torna l'appuntamento con il “Festival dell’Armonia” a cura dell’Associazione Itaca. Inoltre, il 4 e 5 Agosto, si svolgerà Naturalmente a Fossacesia, una grande manifestazione in cui i sapori tipici del territorio la fanno da padrone, il tutto allietato dall’esilarante spettacolo di Vincenzo Olivieri. Il 25 e 26 Agosto sarà la volta della Notte di Noi Costa dei Trabocchi, un evento organizzato dal Gruppo social Noi Costa dei Trabocchi che, con stand, musica dal vivo itinerante, artigianato e prodotti tipici, animerà il Lungomare di Fossacesia.

“L’estate di Fossacesia sarà proprio una Bellestate – ha commentato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – in cui divertimento, arte, cultura e spettacolo andranno a fondersi perfettamente negli splendidi scenari che la nostra amata città ci offre offre. Ringraziamo tutti gli attori coinvolti, privati, associazioni del territorio, balneatori, i gestori del sistema culturale, poiché anche grazie a loro, alle loro idee ed alle attività che porteranno in campo, siamo riusciti a tirar fuori un cartellone che definirei universale”.