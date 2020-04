Per fortuna non ha avuto conseguenze fisiche per le persone l'ennesimo incidente che ieri sera ha coinvolto un'autovettura che non è riuscita ad evitare un cinghiale.

La testimonianza arriva da Torino di Sangro dove un uomo, intorno alle 22,15, di rientro dal lavoro stava percorrendo la strada in località San Tommaso, quando si è visto sbucare un esemplare femmina di circa 70 chili, che stava saltando da un muretto. Impossibile per l'automobilista evitare l'impatto, che ha provocato danni al mezzo.

Sul posto sono giunti i carabinieri forestali di Fara San Martino e il veterinario della Asl, per la rimozione del cinghiale. Pericolo scampato per l'automobilista, ma danni all'auto. Sconsolato l'uomo: "Non si può rischiare la vita tutti giorni per andare a lavorare".