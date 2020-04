Anche Rocca San Giovanni con il suo meraviglioso borgo aderisce alla seconda edizione dell'evento nazionale promosso dal club de "I Borghi più belli d'Italia". Si tratta di un appuntamento inedito e suggestivo, capace di creare nel borgo un'atmosfera romantica, una serata unica per uscire dalla frenesia moderna ed assaporare la bellezza di luoghi, vicoli, piazze, palazzi storici con una speicale Notte Romantica.

Sarà una notte magica e ricca di sorprese. In programma degustazioni esperienziali con operatori turistici del territorio, tavola rotonda per discutere sulle nuove tendenze del turismo nei borghi, show, laboratori, visite guidate, incontri culturali e intrattenimento per tutta la famiglia, con animazioni e giochi in piazza degli Eroi.

Un sabato da vivere nel suggestivo scenario del borgo con inizio alle ore 18. Ci sarà anche la possibilità di partecipare ad aperitivi e cene romantiche nei ristoranti del centro storico che hanno aderito a questa iniziativa. A concludere l’evento, dalle ore 23.45, “Musica sotto le stelle”, con il lancio dei palloncini “romantici” e la possibilità di partecipare ad un contest Instagram usando l’hashtag #BorgoRomantico2017: per il migliore scatto c’è in palio un weekend in uno dei Borghi più belli d'Italia.