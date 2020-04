Si è sviluppato da poco un vasto incendio nelle contrade di Atessa Satrino, Vidornia e Capagrassa in un campo di grano ancora da mietere.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Casoli e Vasto e sono ancora al lavoro per cercare di domare le fiamme. Ancora ignote le cause che hanno dato il via al rogo.