Anche Fossacesia partecipa alla Festa Europea della Musica che si festeggia oggi, mercoledì 21 giugno e che nacque in Francia nel 1982, diffondendosi poi man mano in tutta Italia.

“Abbiamo voluto portare la Festa della Musica anche a Fossacesia – dichiara l’assessore agli eventi Maria Vittoria Tozzi – per offrire a tutti i musicisti un’opportunità, gratuita, per esibirsi in una location straordinaria qual è quella di San Giovanni in Venere. Abbiamo lasciato libero sfogo a chiunque di portare sul palco il proprio talento, con ogni genere musicale, dal pop alla classica, dal rock al jazz, cercando di centrare quello che è il vero senso della musica: l’universalità”.

Ricco il programma previsto per questa sera a partire dalle 19.30 all’Abbazia di San Giovanni in Venere, con 9 gruppi ad esibirsi fino a tardi: dapprima sarà la volta di Erika Finizio Duo (musica classica), e poi man mano a seguire Nicole Caravaggio (musica leggera), Marco Di Carlantonio (musica leggera), Melania Piacampo (Soul, Swing, Blues,ReB), Eleonora Bucci (Violinista), Quintetto Accademia Musicale Frentana (Musica classica, Jazz), Gruppo musicale Hertz (Pop-rock, Tribute Band The Cranberries), Gruppo musicale Diamonds (Pop, Blues) e in chiusura il Gruppo Musicale Grey’s Band (Rhythm and blues e rock anni ’60/’70).

“Siamo certi che sarà una grande serata – conclude il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – all’insegna del divertimento e della buona musica. Abbiamo scelto di organizzare questo importante evento nell’area monumentale di San Giovanni in Venere poiché siamo convinti che anche la musica può essere un ottimo strumento di promozione per un territorio”.