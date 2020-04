Nuova rottura della condotta ex Bonifica in contrada Saletti nel Comune di Atessa che porterà ad una nuova sospensione idrica. A causa di un intervento urgente domani, martedì 20 giugno, verrà sospesa la normale fornitura idrica dalle ore 8 fino alle ore 16.

I territori interessati per Atessa saranno gli utenti della contrada Saletti e Piazzano, per Paglieta rubinetti a secco in contrada Piano la Barca, Piano Saletti, Pranciarella Basso e Marraone.

Il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile.