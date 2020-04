Aprirà ufficialmente domani, domenica 18 giugno, alle ore 19, la Vetrina del Gusto nel Parco dei Priori a Fossacesia. Lo spazio messo a disposizione dall’Amministrazione comunale per la promozione dei prodotti tipici del territorio. La Vetrina del Gusto è nata infatti come luogo dove le aziende partecipanti all’iniziativa esporranno i propri prodotti in un’ottica di valorizzazione del territorio anche dal punto di vista agroalimentare.

“L’idea è nata per valorizzare Fossacesia in ogni suo peculiare aspetto. – dichiara il consigliere delegato alle città d’identità, Lorenzo Santomero – Il nostro territorio infatti si distingue anche per la sua vocazione agricola e per i prodotti tipici, olio e vino, di elevatissima qualità”. La Vetrina del Gusto, che sarà ubicata sempre nel Parco dei Priori, nel lato fronte mare, in una location del tutto rinnovata, ospiterà al suo interno anche l’infopoint, secondo una concezione di promozione e valorizzazione del territorio a 360 gradi.

“Stiamo lavorando da tempo per valorizzare un aspetto del nostro territorio particolarmente significativo – conclude il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – poiché siamo fermamente convinti che la nostra città abbia insite in sé elevate potenzialità per spiccare il volo in tema di turismo, mettendo insieme tutte le risorse che il nostro territorio, generosamente, ci offre”.

“Vogliamo ringraziare le aziende che hanno aderito all’iniziativa – concludono dall’Amministrazione - poiché è soprattutto grazie a loro che è stato possibile realizzare questo progetto. Auspichiamo che questo sia solo il primo passo di un lungo percorso insieme che veda a coinvolgere tutti gli attori del territorio”. La Vetrina del Gusto sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.