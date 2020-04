E’ morta a causa di un malore sulla spiaggia di San Vito Chietino, questa mattina, Rosina Tarquini, mamma del sindaco di Frisa, Rocco Di Battista. La donna, 81 anni, era a passeggio sull’arenile insieme ai familiari, nei pressi dello stabilimento balneare del’Aldebaran, quando improvvisamente si è sentita male ed accasciata sulla spiaggia a causa di un infarto.

Subito i bagnanti sono accorsi in suo aiuto e sul posto è arrivata in poco tempo un’ambulanza del 118 ma per la donna non c’era già più niente da fare.