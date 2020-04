Sono 120 i trasferisti che arriveranno in Sevel dal prossimo 1° luglio fino all’11 settembre. A Comunicarlo le Rsa Fim Cisl in Sevel, a seguito del Comitato esecutivo in azienda che ha accolto la richiesta dei dipendenti di aumentare la percentuale di ferie nei periodi estivi più caldi.

Proprio questo motivo arriveranno i rinforzi da Melfi e nelle prossimi riunioni verranno ufficializzate le proroghe dei contratti weekend e full time. Saranno inoltre inseriti 5 nuovi sorveglianti interinali e 8 trasferisti specializzati per la finizione.