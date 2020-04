Sono 11 i consiglieri di Uniti per Atessa che il neo sindaco Giulio Borrelli (QUI i dati delle elezioni) porterà in consiglio comunale ad Atessa, dopo la proclamazione ufficiale di questa mattina. LiberAtessa, oltre al candidato sindaco Enzo Pellegrini, mette due consiglieri. Un solo posto in consiglio per Movimento 5 Stelle e Progetto Atessa.

Ecco la composizione del nuovo consiglio comunale. Uniti per Atessa: Vincenzo Menna detto Mauletto, Enrico Flocco, Giovanna Ceroli, Federica Cinalli, Giulia Orsini, Pasqualino Zaccardi, Flavia Ciccarelli, Roberta Del Vecchio, Giorgio Farina, Rosanna Stefano e Antonio Campitelli.

Per LiberAtessa entrano Enzo Pellegrini, Nicola Cicchitti (l’ex sindaco che si conferma il più votato con 653 preferenze) e Sara Cappellone. Per il Movimento 5 Stelle entra Emilio Falcone e Carmine Fioriti per Progetto Atessa. QUI il file con tutte le preferenze di lista.