E’ stato proclamato poco dopo le 14 di oggi pomeriggio, lunedì 12 giugno, il nuovo sindaco di San Vito Chietino Emiliano Bozzelli (QUI i risultati e le percentuali) e confermata la nuova assise civica con 8 consiglieri alla maggioranza e 4 all’opposizione.

Entrano in consiglio comunale in maggioranza con la lista San Vito Bene Comune: Roberto Nardone, Andrea Catenaro, Gabriella Mancini, Rosalinda Flamminio, Tito Maria Tosti, Sandro De Nobile, Francesca Amalia Silvana Labbadia e Tiziana De Marco. Nei banchi della minoranza ci saranno Rosario Bucciarelli e Paola Bomba per Nuova Alleanza per San Vito e Enzo Altobelli e Guerriero Giannantonio per Viviamo San Vito.



"È stata una notte straordinaria e non è affatto facile trovare le parole per descrivere la nostra gioia. - commenta il neo sindaco Bozzelli - Ringraziamo i sanvitesi tutti, gli elettori e i tanti sostenitori. Stringiamo la mano a Bucciarelli e ad Altobelli, e a tutti i candidati di lista. Per San Vito comincia un nuovo corso".