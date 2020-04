E’ Giulio Borrelli il nuovo sindaco di Atessa che, dopo dieci di amministrazione di centrodestra, torna al centrosinistra con l’ex inviato del Tg1 con un’affluenza del 62,8%.

La lista civica Uniti per Atessa ha vinto con il 43,4% delle preferenze battendo l’ex vicesindaco Enzo Pellegrini della lista LiberAtessa che si è fermato al 34,8%. Seguono Emilio Falcone del Movimento 5 Stelle con il 12,5% e Carmine Fioriti di Progetto Atessa al 9,1%

“Insieme si può, insieme si deve, insieme abbiamo vinto!- scrive Borrelli sulla pagina Facebook della sua lista - Grazie ai 2.945 atessani che ieri, domenica 11 giugno, hanno creduto in noi e in un futuro migliore per la nostra comunità. Ce l’abbiamo fatta, è stato un successo netto ed inequivocabile! Questa vittoria appartiene ad ogni singolo cittadino, ad ogni singola persona che ci ha permesso di raggiungere questo grande successo elettorale. Abbiamo compiuto una lunga traversata nel deserto, sono stati anni lunghi e difficili all’opposizione ma oggi Atessa volta pagina, si apre una fase nuova! Ora Atessa deve riacquistare un ruolo da protagonista e per farlo c’è bisogno di tutti voi. Ricostruiamo insieme il nostro Paese! Grazie Atessa!”.