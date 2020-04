Parte da questa notte, martedì 6 giugno, la razionalizzazione della fornitura idrica ad opera della Sasi, con l'obiettivo di evitare disagi maggiori ai cittadini soprattutto nel periodo estivo.

I Comuni interessati da questo provvedimento, per ora, sono Altino, Archi, Atessa, Casalbordino, Paglieta, Perano, Torino di Sangro e Villalfonsina.



“La decisione si è resa necessaria – puntualizzano dalla Sasi – perché a causa dei consumi elevati, praticamente raddoppiati, rispetto alle scorse settimane, e dell'aumento notevole delle temperature, si stanno verificando sensibili diminuzioni di rifornimenti idrici nei serbatoi comunali, quindi per evitare che i rubinetti restino a secco con le deducibili conseguenze, si è preferito optare per la sospensione nelle ore notturne così da permettere un recupero maggiore delle riserve nei serbatoi”. La Sasi ha già provveduto ad avvisare i Comuni interessati.