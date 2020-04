È tutto pronto per nona edizione di “Cala Lenta”, il grande evento itinerante, organizzato da Slow Food Lanciano con la compartecipazione della Camera di Commercio di Chieti, il contributo della DMC Sangro Aventino, nell’ambito di Open Day Summer progetto della Regione Abruzzo e il sostegno in qualità di sponsor Pastificio Cocco e Banca Popolare dell’Emilia Romagna, che torna ad animare la costa teatina da oggi venerdì 2 a domenica 4 giugno 2017.

La rassegna unisce i comuni della costa trabocchi, da Ortona a Vasto e vuole portare all’attenzione del grande pubblico le problematiche legate alla salvaguardia del mare e dello straordinario patrimonio natural-gastronomico della costa teatina.

A San Vito Chietino, alla scuola di cucina ReD Academy, sono due le lezioni proposte. Alle 15 c’è la chef Cinzia Mancini della Bottega Culinaria Biologica di San Vito Chietino con “Latte di grano, erbe spontanee e pescato”, mentre alle 17 Piera e Assunta Di Carlo del ristorante La Balena di Rocca San Giovanni spiegheranno tutti i segreti del "rentrocile" con il sugo di razza e cozze.

Sempre a San Vito, ma nel cuore del borgo antico aprirà i battenti il Mercato del Gusto. Ogni sera, dalle ore 19 alle ore 24, saranno presenti gli artigiani che rappresentano l’eccellenza agroalimentare del litorale teatino e del territorio collinare retrostante e che si contraddistinguono per la ricerca della qualità, ma sarà anche possibile gustare i cibi di strada abruzzesi.

Previsti anche i Laboratori del Gusto curati da Ermanno Di Paolo, docente dell’Istituto Alberghiero “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria dal titolo “Giocando fra mare e terra: l’insolita parmigiana di pesce bandiera” (ore 18.30) e “L’altra metà dell’arcobaleno, quando il pescato del giorno incontra salicornia, peperone rosso di Altino e zafferano di Navelli” (ore 21,30). Novità di questa edizione di Cala Lenta, gli Itinerari del Gusto dedicati alle migliori produzioni agroalimentari della provincia di Chieti, come salumi, olio e formaggi, a cura della Scuola del Gusto Abruzzo.

Dalle 18.30 alle 22.30, con turni di degustazione, di un’ora, una Guida del Gusto accompagnerà i presenti dai produttori delle eccellenze del territorio per scoprirne i segreti e gli abbinamenti, in una sorta di laboratorio itinerante alla scoperta delle tipicità. Inoltre, sempre le Guide della Scuola del Gusto Abruzzo, terranno un laboratorio (ore 20) sui salumi abruzzesi della tradizione, dal salame de L’Aquila, alle mortadelline di Campotosto, alla ventricina del vastese e quella del teramano, al salsicciotto frentano e alle campanelle di carne e di fegato, tradizionali insaccati della Valle del Sangro.

Per la rassegna “Casa delle Parole”, nella chiesa di San Francesco si alterneranno due incontri. Alle 19, è in programma la presentazione del volume di Slow Food Editore Il pesce, come sceglierlo e rispettare il mare che contiene 70 ricette e tutti i trucchi per non sbagliare dal pescivendolo, oltre a indicazioni su come leggere le etichette, usare il pesce in cucina. Ma anche cosa possiamo fare per preservare il mare. Mentre alle 21.30 si parlerà della caciotta nella tradizione della Frentania come ingrediente dei piatti tipici, uno dei formaggi più antichi della zona, ma forse anche il meno conosciuto, nel corso di una tavola rotonda con produttori, affinatori, cuochi, degustatori e il racconto del lavoro portato avanti per la redazione dell’Atlante dei prodotti tipici della Scuola del Gusto Abruzzo.

Ancora le nuove rassegne Slow Kids, con le attività dedicate a bambini e ragazzi per scoprire i segreti del mare e dei pesci che lo abitano e Slow Drink per raccontare il territorio abruzzese anche attraverso il mondo dei cocktail. Domani sera si parlerà di “olio d’oliva come aperitivo” in cui l’extravergine sarà utilizzato come ingrediente di un originale aperitivo.

A Ortona, il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, propone nella suggestiva sede dell'Enoteca regionale d'Abruzzo, a Palazzo Corvo (Corso Matteotti, 2, di fronte al Castello aragonese) tre serate di degustazioni alla scoperta delle produzioni vitivinicole regionali in abbinamento con preparazioni street food a base di pesce proposto dai ristoratori del territorio.

A Fossacesia sarà possibile visitare aziende agroalimentari nella rassegna “Percorsi di Gusto”: aziende agricole, caseifici, frantoi e cantine aprono le porte e si raccontano a turisti ed cultori del cibo buono, pulito e giusto.



A Vasto torna l’iniziativa che esalta uno dei piatti identitari della costa teatina e della città marinara, il brodetto di pesce, con la rassegna enogastronomica “Brodetto e Contorni”.

Inoltre sarà possibile gustare le specialità di mare sui trabocchi e cenare sulle ormai note palafitte dell’Adriatico, straordinarie costruzioni da pesca che sfruttano elementari tecniche di incastri e contrappesi, da sempre capaci di resistere al mare. Accanto ai 7 Trabocchi che hanno aderito alla rassegna, Slow Food Lanciano ha selezionato anche 11, tra le migliori osterie e ristoranti della Costa dei Trabocchi, che proporranno menù degustazione improntati alla tradizione marinara abruzzese.

Per favorire la partecipazione all’iniziativa, sarà disponibile un servizio di bus navetta gratuito, in partenza dal parcheggio del Centro Commerciale Thema Policenter di Rocca San Giovanni (nei pressi dell’uscita del casello autostradale di Lanciano) e dalla stazione ferroviaria di San Vito Marina, nei tre giorni della manifestazione, nella fascia oraria tra le ore 19 e l’una.