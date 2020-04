E’ stato pubblicato oggi sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia, www.fossacesia.gov, l’avviso pubblico per la selezione di 16 volontari del servizio civile nazionale. I progetti approvati per il Comune di Fossacesia sono 5, di cui due sono relativi al settore dell’assistenza, per il quale sono previsti 6 posti in totale (2 per uno e 4 per l’altro), due di educazione e promozione culturale, per i quali sono previsti sempre 6 posti in totale (2 per uno e 4 per l’altro), ed infine un altro relativo al patrimonio artistico e cultura (per il quale sono previsti 4 posti).

Al bando per il servizio civile possono partecipare tutti i ragazzi compresi nella fascia di età fra i 18 ed i 29 anni non compiuti e che non sono appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia. Inoltre per partecipare bisogna essere in possesso della cittadinanza italiana o comunque essere cittadini di un altro Paese dell’Unione Europea o essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia. Tutti i requisiti sono consultabili sul bando pubblicato sul sito internet del Comune di Fossacesia. Le domande di partecipazione, scaricabili sempre dal sito internet del Comune di Fossacesia, possono essere inviate con posta elettronica di cui è titolare l’interessato all’indirizzo comune@pec.fossacesia.org, allegando tutta la documentazione richiesta in formato pdf o a mezzo raccomandata AR all’indirizzo “Comune di Fossacesia, via Marina n.18 – 66022 Fossacesia” o consegnate a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Fossacesia (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed il martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18) e, indirizzate direttamente al Comune di Fossacesia.

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro e non oltre le ore 14 del 26 giugno 2017. Ciascun candidato può presentare domanda per un solo progetto ed per un solo Ente, a pena di esclusione dalle selezioni.