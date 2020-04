Un finanziere di 42 anni, Claudio Di Matteo, originario di Paglieta e residente in provincia di Ancona, è morto in un incidente stradale nel capoluogo marchigiano.

Il tragico sinistro è avvenuto ieri pomeriggio. Di Matteo, appuntato scelto della guardia di finanza, stava tornando da Osimo, dove abitava. Percorreva l'asse Nord-Sud di Ancona in sella al suo scooter quando, per cause in corso d'accertamento, ha incrociato una Lancia Y e non ha potuto evitare l'impatto, nonostante una frenata di 7 metri. Nello schianto, è stato scaraventato in mezzo al guardrail spartitraffico ed è finito a terra privo di coscienza. Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce rossa, che gli hanno praticato un massaggio cardiaco, i loro colleghi della Croce gialla e dell'eliambulanza del 118. Ma non c'è stato nulla da fare. Alla guida della Lancia Y c'era una settantqduenne di Ancona, sotto shock per l'accaduto. Nella stessa auto erano sedute anche due bambine, che non hannno riportato gravi conseguenze.