Inizieranno domani, giovedì 25 maggio, a partire dalle ore 7, i lavori di ripulitura dei tronchi depositatisi lungo la foce del fiume Sangro nel tratto fra Fossacesia e Torino di Sangro, già da tempo intasato dalla presenza di rami e tronchi che impedivano il libero scorrimento delle acque fluviali.

“Finalmente domani inizieranno i lavori di ripulitura della foce del fiume – commenta Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia – un’opera doverosa e necessaria poiché ormai la presenza da tempo di una grande quantità di tronchi aveva creato un vero e proprio tappo per il fiume a causa del quale spesso, soprattutto in occasione delle piogge, ne aumentava notevolmente il livello di portata”.

In più occasioni i sindaci di Fossacesia e Torino di Sangro avevano segnalato alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Chieti e alla Prefettura la necessità di prevedere interventi finalizzati allo sgombro della foce del fiume Sangro, al fine di scongiurare danni alle infrastrutture e soprattutto evitare situazioni di pericolo. “Finalmente ci siamo – conclude Di Giuseppantonio – tuttavia auspico che in futuro non si debba più arrivare a situazioni limite come quella creatasi ad oggi e per questo chiedo alla Regione Abruzzo di prevedere che gli interventi di ripulitura della foce dei fiumi vengano programmati e realizzati con costanza”.

Al fine di consentire i lavori, con apposita ordinanza, è stata disposta l’interruzione della circolazione ciclabile e pedonale del ponte di attraversamento del fiume Sangro, ex tracciato ferroviario, dalle ore 7 del 25 maggio fino alle ore 20 del giorno successivo.