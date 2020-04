Torna ad Atessa l’Holi Color Day, la festa più colorata d’Abruzzo. L’evento, organizzato dall’associazione LOL Asd e Glemad Eventi e patrocinato dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Atessa, si terrà il 2 giugno a Montemarcone. Dopo le 4 mila presenze dello scorso anno, la terza edizione dell’iniziativa prevederà un ricchissimo programma e tanti ospiti.

Si partirà con l’Abruzzo Color All Runners, una corsa divertente nata perpromuovereil benessere e lafelicità, il motto “non è questione di raggiungere la massima performance sportiva o il miglior tempo possibile, bensì il massimo livello di divertimento e dibenessere”. La giornata andrà avanti con la festa dei colori con giochi per adulti e bambini, aree per famiglie, aree passeggio e tanta musica e spettacolo con ospiti di tutto rispetto.

Ad allietare infatti l’evento sarà, direttamente da radio m2o, Dj Osso, nato e cresciuto radiofonicamente con il Trio Medusa, conduttore di “A Qualcuno Piace Happy” (il risveglio happy di m2o), “Dual Core Anni '80” e “Dual Core Happy Edition”, la sua originalità, che metterà in pratica anche in occasione dell’”Holi Color Day”, consiste nel produrre dj set fuori dagli schemi basati sulla musica vintage (anni Settanta, Ottanta e Novanta) con contaminazioni di musica house e commerciale.

Altra attesissima ospite è Nausica, dj e producer che inizia la sua carriera come modella e testimonial di note champagne pubblicitarie e miss Playmate Mondiale. Ben presto viene attratta dalla consolle e matura, grazie alla sua grande conoscenza della musica, un sound caldo e ritmato con uno stile unico ed in costante evoluzione, sempre alla ricerca di nuovi suoni e tecnologie. Fa parte della line up ufficiale del Nameless Music Festival e del Molo Street Parade di Rimini. E’ stata dj-set ufficiale all’apertura del tour “The Ultimate Collection World Tour” 2016 di Anastacia.

All’Holi Color Day 2017 ci sarà anche Marica Voice, voce ufficiale del Qi Clubbing, ha affiancato dj di fama internazionale come Bob Sinclar ed è ospite dei locali più rinomati d’Italia e d’Europa, dalla Pineta e Villa Papeete a Milano Marittima, al Voga a Napoli, dal famoso Jimmy'z di Monte Carlo all’Aura e Vanilla in Svizzera. All’Holi Color Day il pubblico avrà l’occasione di ascoltare dal vivo il suo particolare stile e la sua originale capacità di intrattenimento che negli anni l’hanno portata a spiccare tra i vocalist più ricercati d’Italia.

Terzo ospite del festival dedicato ai colori Mark Storm, soli quattordici anni e una carriera di tutto rispetto. E’ presente infatti nelle compilation di musica dance più vendute in Italia, quali "International TOP 100 Chart" con artisti del calibro di David Guetta, Calvin Harris, DJ Snake, Ummet Ozcan, Robbie Rivera, Bob Sinclar e Globadeejays, e “Hit Mania”. La sua grande passione per la musica techno ed electro house gli hanno fatto maturare uno stile musicale davvero unico e riconoscibile. Insomma tantissime sorprese per il color festival che dipingerà di sfumature colorate la città di Atessa che peraltro è stata la prima in Abruzzo, il 2 giugno del 2015, a entrare a far parte del circuito Holi.

“E’ una festa di ispirazione indiana – spiegano gli organizzatori – durante la quale i partecipanti liberano polveri al cielo celebrand ola vittoria del bene sul male e l’inizio della primavera. Le persone si dipingono così con colori diversi in segno di libertà, un gesto che permette, in un solo giorno, di abbattere tutte le diversità socio-culturali e sentirsi tutti uguali senza alcunadistinzione. Attualmente viene riproposta nelle più importanti città del mondo, da Londra a Berlino, da Città del Capo ad Amsterdam e Copenaghen. Negli ultimi anni sono molte le città italiane che organizzano iniziative ufficiali come Roma, Firenze, Cagliari, Palermo e Milano” “Abbiamo voluto portare ad Atessa – aggiungono – uno dei più importanti eventi al mondo”.