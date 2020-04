Si è tenuta questa mattina, sabato 20 maggio, alle ore 10, nella Pineta Comunale di Torricella Peligna, la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Nazionale di Narrativa Valeria Di Fabrizio, organizzato dal Comune di Torricella Peligna, in collaborazione con la famiglia Di Fabrizio.

Il concorso, riservato agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, è intitolato alla piccola Valeria Di Fabrizio, una bambina di Torricella Peligna scomparsa nel 2015. A lei è dedicata la casetta sull’albero, costruita dalla sua famiglia all’interno della Pineta di Torricella e realizzata seguendo i disegni e gli schizzi abbozzati da Valeria.

I vincitori per ciascuna sezione sono: per la scuola primaria il 1° Premio all’elaborato Due inseparabili amici, composto dagli alunni Domenico Impicciatore, Umberto Costantini, Francesco Spinelli e Claudio Cocan della IV B della Scuola Principe di Piemonte di Lanciano; Benedetta Santone, dell’Istituto Comprensivo di Orsogna, con il racconto Il colore dell’amicizia è la prima classificata per la sezione dedicata alla scuola media; il vincitore della sezione riservata alla scuola secondaria è Lorenzo De Cesaris, iscritto alla III A del Liceo Saffo di Roseto degli Abruzzi, autore del testo Gli occhi del cuore. Data l’elevata qualità dei testi pervenuti, la giuria ha ritenuto di attribuire ulteriori premi speciali.