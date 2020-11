Domani, mercoledì 22 marzo, dalle 9 alle 16, a Fossacesia, in piazza Fantini sarà presente lo sportello mobile dell’Enel, al quale tutti i cittadini che hanno subìto i danni del maltempo nello scorso mese di gennaio, potranno rivolgersi per presentare le proprie richieste e ricevere informazioni.

L’iniziativa, promossa da Enel Distribuzione a seguito dei pesanti danni e disagi causati dalle abbondanti nevicate, in cui numerosi cittadini sono rimasti anche per più giorni privi di corrente elettrica, mira ad aumentare ulteriormente i canali di contatto con il territorio.

Infatti, oltre ai canonici strumenti di informazione da sempre attivi per Enel, quindi il numero verde 800085577 e gli uffici, i cittadini potranno rivolgersi allo sportello mobile per richiedere indennizzi extra e rimborsi per gli eventuali danni subiti.