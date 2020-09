Sarà presente anche Massimo D’Alema all’incontro, promosso dall’Anpi di Atessa in collaborazione con la Fondazione Abruzzo Riforme, per ricordare la figura di Antonio Gramsci, di cui quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario della morte.

Il convegno si svolgerà venerdì 17 marzo, dalle ore 17 nel teatro comunale di Atessa.

“Il pensiero e l’azione di Gramsci, con il passare del tempo, si rivelano sempre più attuali - si legge in una nota dell’Anpi Atessa - e le sue opere vengono sempre più studiate a livello nazionale e internazionale. Se pensiamo alla crisi che sta attraversando il nostro Paese e alla mancanza di capacità delle classi dirigenti di affrontarla in modo e con mezzi adeguati, ci possiamo rendere conto di quanto sia indispensabile rileggere Gramsci e impegnarsi per attuare i princìpi e gli ideali ai quali egli si ispirava”.

A discutere di intellettuali e classi dirigenti insieme a Massimo D’Alema ci sarà Francesco Giasi, direttore della Fondazione Gramsci di Roma.