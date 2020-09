C'era anche la torta – "buonissima" a detta di chi ha partecipato – per il compleanno di due anni della frana sulla Sp 99 per Palombaro. Sabato mattina il sindaco Consuelo Di Martino ha festeggiato amaramente con fascia tricolore e compaesani l'insolita ricorrenza.

L'ondata di maltempo del 4-5 marzo 2015 portò via la strada che collega Palombaro a Casoli e Fara San Martino in località "Castellarso". Da allora la Provincia ha disposto la deviazione sulla Sp 214, poi stop; non c'è stato nessun intervento. Per arrivare in paese bisogna percorrere una stradina comunale e i collegamenti con due strutture per anziani nei pressi del dissesto non sono dei più agevoli.

La Sp 99 rappresentava una via di accesso comoda e veloce. Oggi – come per tanti altri comuni della zona e dell'Alto Vastese – invece il rischio isolamento è dietro l'angolo.

Una ricorrenza sicuramente non piacevole e dei festeggiamenti che suonano come forti atti d'accusa nei confronti delle istituzioni.

Foto di Andrea Colacioppo