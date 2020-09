Nuovo appuntamento con il teatro a Fossacesia, dove domani, domenica 5 marzo, alle ore 18.30, presso il teatro comunale Nino Saraceni, andrà in scena “Pulginella contro tutti - baracca&burattini”, uno spettacolo del Teatro del Sangro di Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini, inserito nell’ambito del Sistema Culturale, il progetto ideato e promosso dall’Amministrazione comunale per dare maggiore impulso alla cultura del territorio.

Lo spettacolo Pulginella racconta la storia di Pulginella, il “cugino” abruzzese del Pulcinella classico della tradizione delle guarattelle, che differisce dal suo omonimo napoletano per un’attenzione accentuata verso la casa e verso una certa tranquillità da raggiungere nella vita. Pulginella incarna l’uomo più semplice, quello più debole, quello che nella scala sociale occupa l’ultimo posto che però, dotato per compensazione di una furbizia eccezionale, è capace di risolvere i più disparati problemi, ovviamente in salsa abruzzese.

Pulginella è il burattino, la maschera che il Teatro del Sangro ha re-inventato sulla base del burattino tradizionale napoletano e del personaggio (Pulgenelle) che, in diverse località dell’area abruzzese–molisana, anima e coordina le sfilate mascherate e le rappresentazioni comico-drammatiche che si svolgono durante il periodo del Carnevale.