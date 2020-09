Raddoppiato l’organico della stazione dei carabinieri di Fossacesia, che serve anche i comuni di Rocca San Giovanni, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro. L’azione, decisa dai vertici della Legione Carabinieri dell'Abruzzo, anche a seguito di un incontro che si ė tenuto nei mesi scorsi, si prefigge lo scopo di aumentare il livello della sicurezza del territorio, distribuendo in maniera più capillare i controlli.

Nel corso dell’incontro si era discusso di vari argomenti e delle azioni da mettere in campo per rendere maggiormente sicuro i quattro comuni. Il potenziamento della stazione dei carabinieri di Fossacesia infatti è una delle azioni da porre in essere per migliorare il piano della sicurezza dei cittadini e già in questi giorni le strade risultano essere maggiormente presidiate.

“Voglio ringraziare, anche a nome dei sindaci di Rocca San Giovanni, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro, Gianni Di Rito, Tommaso Schips e Maria Giulia Di Nunzio, il comandante della Legione Carabinieri Generale Michele Sinimarco e il Comandante Provinciale Colonnello Luciano Calabrò, - ha dichiarato il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio - per aver accolto le richieste di noi sindaci e soprattutto dei tanti cittadini che, così, potranno sentirsi più sicuri. Nel ringraziare, inoltre, quanti operano quotidianamente per garantire la sicurezza sul territorio, mi auguro – Di Giuseppantonio – che la costante presenza delle forze dell’ordine possa rassicurare la nostra comunità e rafforzare il senso di fiducia nelle istituzioni.”