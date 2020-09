Ieri anche Fossacesia ha aderito all’iniziativa M’illumino di meno spegnendo, dalle 18 alle 20, luci all’abbazia di San Giovanni in Venere.

L’occasione è stata la 13esima edizione della campagna 'Caterpillar' Radio Rai2 'Silenzio energetico' per riflettere sullo spreco di risorse e sulla necessità di condividere azioni in difesa dell’ambiente. Ponendo l'attenzione soprattutto sullo spreco sempre maggiore che si ha in tutti gli ambiti dei nostri consumi: alimentari, trasporti, comunicazione.

Un gesto simbolico quello compiuto dall'Amministrazione comunale di Fossacesia che ha inviato i cittadini, ognuno nel proprio piccolo, a condividere l’iniziativa.