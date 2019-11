E’ stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Chieti l’uomo caduto rovinosamente da un tetto, questa mattina, a Piazzano di Atessa.

L’uomo, 70 anni, è caduto dal tetto per cause ancora in corso di accertamento, ha riportato traumi agli arti inferiori e dolore alla schiena ma, dalle informazioni, non sembrerebbe nulla di particolarmente grave.