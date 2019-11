Due persone incappucciate, munite di arnesi da scasso, si sono introdotte questa mattina nella gioielleria del centro commerciale Polycenter in località Rocca San Giovanni, a poche centinaia di metri dal casello autostradale di Lanciano.

I malviventi hanno forzato i cassetti, svuotandone 5 e portando via tutta la merce presente con un bottino da circa 200 mila euro per poi fuggire a bordo di una Giulietta Alfa nera rubata in Sevel. Sull’accaduto indaga la Polizia di Lanciano.