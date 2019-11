Anche Fossacesia quest’anno, per la prima volta, parteciperà alla Festa Europea della Musica, un evento promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che da anni porta sui palchi delle più grandi città italiane ed europee, musicisti di ogni genere, dilettanti e professionisti.

Il 21 giugno, infatti, giorno del solstizio d’estate, nello splendido scenario dell’area dell’Abbazia di San Giovanni in Venere, giovani musicisti del territorio, e non, potranno esibirsi in concerti gratuiti di vario genere musicale, dal rock, al jazz, alla musica leggera e popolare, in un susseguirsi di note musicali che invaderanno tutto il complesso monumentale dell’abbazia benedettina.

“E’ un’occasione importante per promuovere Fossacesia, anche attraverso la musica – dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – che ci consentirà non solo di creare un momento di socializzazione e divertimento, ma anche di far conoscere Fossacesia a livello nazionale ed internazionale, offrendo in particolare ai giovani musicisti, soprattutto quelli del luogo, l’opportunità di esibirsi su un palco speciale come quello dell’area dell’Abbazia di San Giovanni in Venere”.

La Festa della Musica ha avuto origine nel lontano 1982, su iniziativa del Ministero della Cultura francese che all’epoca portò in tutte le piazze, i cortili e le vie della Francia musicisti di ogni genere. Con il passare del tempo lo spirito della Festa si è diffuso nel resto d’Europa ed anche in Italia dove, attualmente sono 182 le città che hanno partecipato all’iniziativa.

“Per il 21 giugno intendiamo organizzare un grande evento – dichiara l’assessore alla Cultura Maria Vittoria Tozzi – con concerti gratuiti, in cui ciascun musicista, in particolare quelli del territorio, potrà esprimere liberamente il proprio talento”. Esibirsi a Fossacesia sarà del tutto gratuito. Infatti l’Amministrazione Comunale ha deciso di sostenere per i partecipanti all’evento tutti i costi dell’iniziativa. “Vogliamo favorire la partecipazione dei giovani - concludono Di Giuseppantonio e l’assessore Tozzi - offrendo loro un palcoscenico straordinario come quello dell’area di San Giovanni in Venere, una location di straordinaria bellezza che farà da splendida scenografia alla musica”.

Per poter partecipare come musicista all’evento sarà necessario iscriversi al portale www.festadellamusica.it e seguire la procedura richiesta. Per maggiori informazioni è possibile contattare o i numeri riportati sul sito www.festadellamusica.it oppure l’ufficio segreteria del Sindaco di Fossacesia tel 0872/622242.