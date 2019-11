130 nuove assunzioni in Sevel nell’anno 2017 con contratti di somministrazione tramite agenzia che si andranno ad aggiungere agli altri 250 impiegati con lo stesso tipo di contratto a tempo determinato.

A comunicarlo l’azienda che necessita di nuova forza lavoro per fronteggiare l’aumento di produzione, in previsione ancora in crescita per il 2017 dopo il record di 29 mila furgoni prodotti nel 2016.

In Sevel oggi i dipendenti sono 6.100 a tempo indeterminato, numero raggiunto dopo i 290 assunti all’inizio dello scorso anno. Calcolando tutto l’indotto, il numero delle persone interessate dall’attività dello stabilimento di Atessa arriva a circa 12.500.